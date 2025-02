Angeli del bello. Azione in piazza per il decoro

Sono Lucia, Andrea, Antonella, Luciano, Stefano, Sira, Massimo, Aurora. Cittadini di ogni età, residenti a Montebonello, protagonisti di un primo intervento e della presentazione del progetto degli Angeli del Bello di Pontassieve. Che riparte da una frazione sempre molto vivace e propositiva. Dopo una prima esperienza di qualche anno fa, a Pontassieve è ripartito il progetto degli Angeli del bello grazie al supporto di questo nuovo gruppo di quindici cittadini volontari dediti al bene comune, che intervengono dopo avere pianificato le attività in accordo con le istituzioni locali. Coordinati dalla Fondazione Angeli del Bello di Firenze, i volontari si sono occupati della centrale piazza Pertini a Montebonello. Con guanti, sacchi, pettorine colorate e tutto il necessario, hanno raccolto rifiuti abbandonati nelle siepi, per terra, accanto al fontanello e alle panchine, contribuendo a ripristinare il decoro urbano.

L’iniziativa ha anche rappresentato l’opportunità di conoscere meglio il progetto e scoprire come aderire. L’idea alla base degli Angeli è quella dell’amore per il proprio territorio e del desiderio di fare qualcosa di concreto per la comunità. I volontari, con il supporto della Fondazione, hanno avviato l’iniziativa con l’intento di estenderla sempre di più, coinvolgendo chiunque desideri partecipare attivamente. "Pontassieve riprende questo percorso con la speranza che sempre più cittadini si uniscano – dice il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni – dimostrando il loro impegno per la nostra città. Ringrazio i volontari che hanno proposto di ripartire con questa esperienza e la Fondazione Angeli del Bello per il supporto". Per partecipare alle iniziative è necessario iscriversi - per motivi assicurativi – alla fondazione. Info su www.angelidelbello.org.

Leonardo Bartoletti