Angeli del bello a San Donato: “Trovati un pezzo di passeggino, un ferro da stiro e tante bottiglie”

Firenze, 30 settembre 2023 - Un pezzo di un passeggino, un ferro da stiro, un seggiolino auto. E poi una valanga di bottiglie di vetro, di lattine e di sigarette. Un centinaio i volontari oggi in campo al parco di San Donato, dove gli Angeli del bello hanno dato vita ad un ricco programma di attività insieme all’associazione Piazza San Donato, al Nordic Walking Toscana ed al centro Zen. Davvero tanti i sacchi di immondizia riempiti al termine del duro lavoro di ‘Camminpulendo’: dai bambini agli anziani, tutti insieme nel parco per togliere quello che viene lasciato dai maleducati. Non solo. I volontari hanno ridipinto il Gazebo delle opportunità e piantato le rose mancanti. I bambini, poi, si sono divertiti ad ascoltare le ‘letture nel verde’.

Anche la vicesindaca Alessia Bettini ha partecipato all’evento, che si è poi spostato in piazza Ugo di Toscana, cuore del quartiere San Donato. Lì, spazio alla presentazione del libro “C’era una volta un rione a Firenze” di Fabrizio Borghini ed al concerto dei ragazzi della Banda “La Polverosa” del comprensivo Verdi. Insomma, una bella giornata di festa, all’insegna della cura del verde e, in generale, di ciò che è pubblico. Ed una preziosa occasione per stare insieme.

La Fondazione Angeli del Bello è nata nel 2010 e ad oggi conta oltre 3.500 volontari, fra privati, scuole, università per stranieri e associazioni. Un esercito di preziosi volontari impegnati quotidianamente nel migliorare la nostra città, incoraggiare la riscoperta del senso civico ed educare le generazioni future.