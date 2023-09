Gli Angeli del Bello a San Giovanni Tornano in Azione per l'Anno Scolastico 2023

SAN GIOVANNI

Tornano in azione gli Angeli del Bello a San Giovanni e stavolta, vista l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico e del rientro degli studenti in aula, si sono dedicati alla pulizia delle zone adiacenti ai plessi degli istituti cittadini. Armati di ramazze e sacchetti e del necessario allo scopo, i volontari hanno tirato a lucido piazzali, resedi e giardinetti con l’obiettivo di assicurare agli alunni un ambiente gradevole per la ripresa delle attività didattiche. "E’ il nostro modo per augurare a bambini, ragazzi, insegnanti, personale e famiglie buon anno scolastico 2023", hanno spiegato.

"Educare le nuove generazioni al rispetto dei beni comuni e del decoro – hanno ricordato – è un lavoro di squadra, facciamolo insieme". Una vera e propria missione quella del gruppo di custodi della bellezza impegnati da tempo in progetti e azioni per preservare l’immagine della terra natale di Masaccio. Numerose negli anni gli interventi per riportare in livrea il patrimonio pubblico, dalla cura delle sponde dell’Arno, alla ripulitura periodica delle aree verdi dei quartieri. Ma anche le campagne di informazione come il supporto alla cittadinanza per una corretta differenziazione dei rifiuti e per l’utilizzo della SeiCard, nel momento dell’entrata in funzione dei cassonetti ad accesso controllato.