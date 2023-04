Ancora calcinacci abbandonati Ma le etichette svelano gli incivili

Tanto va la gatta al largo che ci lascia lo zampino, dice un vecchio detto; ed è proprio quello che è successo al titolare di una pizzeria fiorentina insieme al responsabile di un’azienda di smaltimento di rifiuti, che hanno gettato abusivamente degli scarti edili in via Padule ma sono stati rintracciati grazie alle etichette che avevano sbadatamente lasciato attaccate ai rifiuti. Per entrambi è scattata una denuncia. È successo dopo che i carabinieri della stazione Forestale di Ceppeto si sono imbattuti in cumuli di materiale, abbandonati lungo la via. I militari, una volta arrivati sul posto si sono trovati davanti diversi sacchi neri, e dopo un’attenta osservazione hanno individuato, insieme al materiale edile abbandonato, una serie di documenti e di etichette che hanno permesso di identificare i responsabili. Grazie alle indagini sono così risaliti a una pizzeria di Firenze che aveva affidato alcuni rifiuti speciali dell’attività di ristrutturazione a un soggetto non autorizzato, ovvero non iscritto all’apposito Albo. Il gestore della pizzeria è stato denunciato insieme al titolare della ditta.