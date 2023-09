Anche Locchi aderisce a Forza Italia. Da Sguanci a Lorenzi, shopping azzurro

Vento in poppa, che ormai soffa da un pezzo, per Forza Italia che da qualche tempo a Firenze sembra essere diventato il porto sicuro di chi nel centrodestra cerca nuovi stimoli.

Ieri è entrato ufficialmente a far parte della casa azzurra in riva d’Arno Alberto Locchi (nella foto) – presidente della Misericordia del Campo di Marte e da una vita nel volontariato – che ha già seduto sui banchi di Palazzo Vecchio nelle file dell’opposizione con la lista civica di Giovanni Galli dal 2009 al 2014.

Alla fine di luglio era già entrato, non senza polemiche furibonde da parte del centrosinistra l’ex presidente del Quartiere 1 Sguanci, proveniente da Italia Viva. Già consigliere regionale, dopo il suo passaggio all’opposizione il Consiglio di Quartiere 1 è stato sciolto ed è arrivato il commissario. Sguanci è entrato in Consiglio regionale con 853 voti di preferenza nel collegio Firenze 1.

Sempre da Italia Viva arriva Marco Passeri, anche lui consigliere al Quartiere 1, che ha aderito a Forza Italia pochi giorni fa. Agente immobiliare, ben conosciuto specie nel centro storico. Mentre da Fratelli d’Italia è arrivata, la settimana scorsa, Francesca Lorenzi, leader del Comitato di San Jacopino. La Lorenzi da anni si batte contro il degrado e per la sicurezza, e nel 2019 è stata la seconda più votata in FdI con 496 preferenze, ma non è entrata in Consiglio comunale poiché per il partito della Meloni scattò solo un consigliere.

"Questi quattro ingressi nel giro di sole 5 settimane, ci riempiono di orgoglio, e sono la prova che da quando sono diventato coordinatore regionale, abbiamo imboccato la strada giusta - commenta il leader toscano del partito, Marco Stella -. Noi vogliamo valorizzare tutte le persone che fanno politica in città, che si battono sul territorio per rendere migliore Firenze, e per cambiarla. Forza Italia è attrattiva perché è la casa dei moderati e dei riformisti, di chi vuole risolvere davvero i problemi, senza paraocchi ideologici. I passaggi al nostro partito non finiscono qui, altri ne arriveranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Siamo certi che queste adesioni rafforzeranno e renderanno sempre più competitiva la nostra lista alle elezioni comunali del prossimo anno".

Em. Ba.