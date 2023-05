Anatomia del voto Gli elettori di Triberti

Il sindaco Triberti, votato dal 70% dei Marradesi, evidentemente piace. E trova consensi in tutte le categorie di età. Bianca Billi ha 22 anni, studentessa di lingue a Firenze, e il sindaco Tommaso l’ha votato convinta. "Quel che mi piace di lui è che sa ascoltare noi giovani, ci ha dato delle opportunità e tanta fiducia, e ha sempre tenute le porte del comune aperte alle richieste giovanili". Ma anche sul fronte degli adulti l’apprezzamento è palese: "Triberti merita il risultato elettorale che ha ottenuto – dive Vittorio Pieli, pensionato –. Con lui Marradi si è rivestita a nuovo, con tanti miglioramenti, mai viste tante opere così. E di lui a me piace un’altra cosa: un pregio che gli riconosco è quello di saper dialogare con tutti: non mostra mai astio politico nei confronti dei suoi antagonisti".