Amici della Musica Firenze: Camerata Ducale e Filippo Gorini in concerto

Prosegue la stagione concertistica degli Amici della Musica di Firenze. Oggi (ore 16) al Teatro della Pergola, arriva la Camerata Ducale, guidata dal suo fondatore e violinista Guido Rimonda, per un concerto interamente dedicato alla figura di Giovanni Battista Viotti, con musiche di Viotti, Vivaldi, Paganini, Tartini.

Nata nel 1992 come prima formazione musicale dedita a valorizzare l’opera di Giovanni Battista Viotti, dal 1998 la Camerata Ducale è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale.

Domani (ore 19), invece, al Teatro Niccolini, si esibirà il pianista Filippo Gorini, con un recital con la Sonata, op. 1 di Berg e le Variazioni in do maggiore su un valzer di Diabelli, op. 120 di Beethoven. A 29 anni d’età il 'pianismo originale, coraggioso' (The Guardian) di Filippo Gorini ha conquistato forti elogi in sale come Concertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di Berlino, Konzerthaus di Vienna, Elbphilharmonie di Amburgo, Wigmore Hall di Londra, Società del Quartetto di Milano, Fondazione Louis Vuitton di Parigi, Tonhalle di Zurigo, Fondazione Van Cliburn e molte altre.

