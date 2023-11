Amici della musica. Al teatro della Pergola l’accademia bizantina

La Stagione degli Amici della Musica di Firenze ospita oggi alle 16 al Teatro della Pergola l’Accademia Bizantina che propone brani di Castello, Monteverdi, Gregori, Corelli, Stradella, Porpora, Vivaldi, Jommelli, Cafaro. Il gruppo, premiato come seconda migliore orchestra al mondo ai Gramophone Awards 2021, si esibisce con Delphine Galou (nella foto), una contralto specializzata nel repertorio barocco.

"Il repertorio scelto è nato dal desiderio di condividere con il pubblico musica spesso sconosciuta del 600 e del 700 italiano - dice la Galou -. Ottavio Dantone ha trovato le partiture che suoneremo. Inizialmente, l’intenzione era di eseguire questo programma sacro in duo, organo e voce, nelle chiese. Davanti alla bellezza di questa musica, abbiamo deciso di coinvolgere anche l’orchestra, come abbiamo fatto nell’album Agitata per Alpha Classics". Domani alle 21 Niccolini, sarà la volta del Quartetto di Cremona. A cui si uniràPablo Barragán per eseguire il Quintetto in la maggiore K.581 di Mozart e The dreams and prayers of Isaac the Blind.