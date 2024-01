Ambiente, sostenibilità e parcheggi. Strategie per il futuro del territorio

FIESOLE

Il Poc è realtà. Trascorsi i tempi dalla pubblicazione previsti dalla legge, è operativo da questa settimana il Piano Operativo Comunale del Comune di Fiesole. L’approvazione è stata fatta dal Consiglio lo scorso ottobre ed è frutto di un lungo percorso partecipato, non privo di battute d’arresto e difficoltà legate al periodo della pandemia, che hanno determinato un ritardo nell’approvazione rispetto ai piani dell’Amministrazione. Il Piano Operativo del Comune è lo strumento che disciplina l’attività urbanistica dell’Ente, definendo gli strumenti per il governo del territorio, sulla base di obiettivi e strategie individuati nel Piano Strutturale del 2019. Al centro dell’azione amministrativa è la conservazione e valorizzazione del territorio, incentivando il riuso del patrimonio edificato dismesso e confermando il bassissimo consumo di suolo, con l’unica eccezione del parcheggio a Borgunto. Confermata l’ attenzione per l’integrazione delle attività rurali, ritenute "vere gestrici degli equilibri ambientali e paesaggistici con la struttura urbana e la sostenibilità economica".

Prevista la semplificazione di alcune procedure ma per i pannelli fotovoltaici resta sempre lo scoglio del vincolo paesaggistico.

D.G.