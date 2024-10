Alzaia, due lustri e grandi sorprese

Oggi vi porto al numero 25 di viale Don Minzoni. Libreria "Alzaia", una parola curiosa. Ci racconta Enrico che "in un vecchio vocabolario tardo ottocentesco si legge: Quella fune, che attaccata all’albero de’ navicelli serve per condurli pe’ fiumi contr’acqua.’ Ci intitolò un libro Erri De Luca. Era una raccolta di sue riflessioni sparse che partivano da una parola, e Alzaia era tra quelle. Scoperta attraverso quel libro, quella la parola curiosa ci è rimasta carsicamente impressa, fino a che non è riemersa nel momento in cui abbiamo visto l’annuncio per individuare dei coraggiosi disposti a riaprire una libreria là dove aveva chiuso la vecchia ‘libreria parterre’. Riaprire una libreria era un qualcosa di assolutamente controcorrente, sicuramente faticoso" continua raccontarci Enrico.

"Per questo il progetto prese il nome di Alzaia, e ad aprirla sono stati due soci e amici che si sono conosciuti intorno a questo progetto: Jusy e Enrico. Passione per i libri, ovviamente, per i luoghi di cultura e aggregazione. Passione che ci porta ancora oggi ad essere libreria di quartiere, con uno spazio dedicato ai bambini e ai giochi. E poi narrativa, saggistica, e una proposta che varia come si conviene a una libreria generalista ma indipendente e autonoma nella sua selezione, e soprattutto nel rapporto con i clienti. Non però soltanto una libreria, ma anche un luogo vitale di socializzazione che fondendosi in un ambiente unico con il cinema/auditorium Stensen e con la realizzazione di una caffetteria a servizio dell’unico ambiente, ha avuto l’ambizione di andare a realizzare un polo culturale unico. Un’esperienza originale, che si avvia a compiere 10 anni. Al momento l’Alzaia ha messo in stand by, in attesa della riapertura del cinema auditorium, la sua parte dedicata alla socializzazione e il suo lato più conviviale con la caffetteria e la somministrazione, ma restate connessi perché il progetto di ripartire e rilanciare è vivo e ambizioso, e il 2025 sarà un anno di grandi sorprese". Andremo sicuramente a trovarli, mi candido per ogni sorta di inaugurazione. Buone letture.