Alunni dalla Sturiale alla Verdi. I genitori: "Scuola poco sicura"

"Ma siamo sicuri sia ‘sicuro’ spostare i nostri figli alla Verdi?". I genitori della scuola d’infanzia Sturiale scrivono una lettera aperta all’amministrazione, in vista dello spostamento dal plesso di via delle Corbinaie per lavori di adeguamento antisismico e messa a norma. "A maggio – scrivono i genitori – l’Amministrazione ci ha comunicato che dal prossimo anno scolastico fino al termine dei lavori le 5 sezioni della Sturiale sarebbero state trasferite alla Verdi, che per il piano di riorganizzazione previsto dall’Amministrazione sarebbe stata dismessa. Dopo l’open day concesso su richiesta di noi genitori per vedere la nuova sede, abbiamo constatato lo stato di trascuratezza e degrado della struttura, riportato anche in un parere tecnico redatto dall’ufficio tecnico del Comune ed allegato alla Delibera n.45 del 2021. Abbiamo chiesto all’Amministrazione lavori di adeguamento della struttura, quali intonacatura di parti di muro, imbiancatura, adeguamento bagni e sistemazione giardino per permettere le attività outdoor".

Il quadro descritto in delibera è piuttosto netto. Si parla di ‘cedimenti in atto nell’ala sud dell’edificio con lesioni e fessurazioni sugli elementi resistenti di muratura verticali’, ‘sfondellamento in alcune zone dei soffitti che necessitano interventi di messa in sicurezza non differibili’ "L’edificio scolastico – si legge ancora in delibera – considerato la vetustà e l’intensità di utilizzo, si presenta condizioni di manutenzione generale scadenti e necessita di corposi interventi di rinnovo delle parti edilizie per garantirne la piena funzionalità e fruibilità". "Per di più – dicono i genitori – la gara d’appalto per la Gabbrielli non è stata ancora pubblicata. Il cantiere già ora potrebbe aprire dopo la fine del prossimo anno scolastico. Perché non rimandare il trasferimento dunque?". Stamani l’assessora all’istruzione, Fiorenza Poli e il collega alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello, faranno sopralluoghi in tutte le scuole interessate dall’operazione di trasferimento della Sturiale/Gabbrielli. "Successivamente – ha detto Fiorenza Poli – convocherò tre riunioni distinte coi genitori di ‘Sturiale-Verdi’, ‘Gabbrielli-Campana’, ‘Gabbrielli-XXV aprile’. Spiegheremo loro nel dettaglio spazi, pre-post scuola, trasporto". Vedremo se si parlerà anche della sistemazione del plesso (al giardino della Verdi sarebbe già stata messa mano).

Fabrizio Morviducci