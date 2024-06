Alta moda e pelletteria. I corsi di formazione tra teoria e pratica

Fondazione Mita: pronta l’offerta formativa per il 2024. L’Its con sede a Scandicci sta puntando su corsi di specializzazione nell’alta moda su pelletteria, tessile e calzaturiero. Oltre ai classici approfondimenti sul processo e prodotto pellettiero, sul calzaturiero e sugli accessori metallici, la novità di quest’anno è il progetto Craft-Mi. Un’idea promossa da Mita, Accademia Hmoda, Pin e Beste che si concretizza in due corsi ugualmente in partenza da ottobre prossimo e con sede nell’hub di Beste a Prato. In tutto sono previste 1800 ore di formazione, suddivise tra attività teorico-pratica in laboratorio e stage in aziende del settore moda, con docenti provenienti dal mondo del lavoro e macchinari innovativi r. Il Mita, sotto la guida del presidente, Maurizio Del Vecchia, e della direttrice, Antonella Vitiello, ha puntato sull’eccellenza formativa. I corsi per la prossima stagione si terranno a Scandicci, ma anche nell’Amiata, nel pratese e nel distretto di Santa Croce. Ma seguendo lo sviluppo d’impresa, Mita ha trovato casa anche a Bagno a Ripoli e Pontassieve; previste lezioni anche a Figline. I corsi offerti sono pubblici, cofinanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso Regione Toscana e beneficiano di finanziamenti europei. In tutto ci sono 10 percorsi formativi, con classi da 25 studenti a numero chiuso. Per info www.mitacademy.it