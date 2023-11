Alluvione e rifiuti: in azione trituratori mobili a Campi e Quarrata

Firenze, 10 novembre 2023 – È entrato in azione a Campi Bisenzio, nell’area pubblica di stoccaggio in via dei Platani, il trituratore mobile che permetterà di accelerare le operazioni di movimentazione dei rifiuti alluvionati verso le discariche toscane che hanno iniziato ad accogliere gli ingombranti e gli indifferenziati di cui i cittadini si sono liberati svuotando case, cantine e garage invasi dall’acqua nell’alluvione del 2-3 novembre.

Un secondo trituratore è in funzione a Quarrata, in piazza Ricotti, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni: posizionati in alcuni dei punti pubblici di accumulo individuati dai Comuni, permettono di ridurre le dimensioni e il volume dei rifiuti alluvionati, velocizzando le operazioni di movimentazione tramite camion. In particolare, i trituratori di Campi e Quarrata sono in grado di lavorare 10 tonnellate di rifiuti all’ora per circa 10-12 ore al giorno.

Tutto questo è solo una parte del lavoro effettuato dalle 220 squadre operative e dai 181 mezzi in campo, fra cui 75 camion con ragno (di Alia e di tutte le aziende coinvolte da altri territori), che finora hanno completamente ripulito 79 strade, circa il 10% di quelle complessivamente coinvolte. Una percentuale destinata ad aumentare, con incrementi anche piuttosto rapidi, visto che è attesa una nuova fornitura di mezzi, messi a disposizione da aziende pubbliche e private che vogliono dare una mano alla Toscana in difficoltà.

Risorse che contribuiranno a fare crescere ancora il numero di circa 1.000 tonnellate di rifiuti tolti ogni giorno dalle strade e quello, complessivo, di circa 12.000 tonnellate di rifiuti finora rimossi, di cui quasi 5.000 stoccati nello stabilimento Alia a Prato.

Eccezionale lavoro sul campo, ma anche intenso lavoro di rapporto e comunicazione diretta con i cittadini, da parte di Alia, i cui uffici hanno finora inviato quasi 50.000 fra mail e sms per fornire agli utenti informazioni mirate, zona per zona, relative alle modifiche dei servizi ordinari e al passaggio dei mezzi incaricati del recupero dei rifiuti alluvionati.