Dal Visarno al circolo di Pelago. Nel week-end comandano le sagre

Un fine settimana ricco di eventi, feste e sagre per tutte le età. Torna anche quest’anno l’emozione del volo, tra cielo e fantasia. Oggi e domani l’ippodromo del Visarno ospita ‘Volare’ il festival del volo, tra attività, spettacoli e laboratori. Dalle 11 alle 21 il Parco delle Cascine si trasforma in un villaggio, con voli vincolati in mongolfiera (a partire dalle 19), sorvoli della città in elicottero, laboratori didattici per bambini, aeromodellismo, aquiloni giganti, simulazioni di volo e dimostrazioni di droni. Confermati gli spazi dedicati a Leonardo Da Vinci, con modelli funzionanti delle sue macchine volanti. Tante le attività per i più piccoli, con Fc Falconeria e I Predatori di Vallefredda, stand dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, del Museo Galilei e tante altre attrattive.

Torna domani a Villamagna ‘Al Dì di Festa’, la fiera del paese, con tante iniziative: street food, mercatino, trekking nel verde, laboratori, iniziative ricreative e sociali e una non stop musicale con concerti e dj set fino a tarda sera. Per arrivare in paese sarà istituita una navetta gratuita. Spazio alle sagre con la Croce Azzurra di Sieci che offre la ‘Festa delle specialità al Tartufo’. Stasera la cena in due turni a partire dalle 19,30, domani invece solo a pranzo dalle 12,30. Prenotazioni al 334.6648688 oppure 333.7346150 (dalle 16 alle 19). La festa ha scopo benefico, con raccolta fondi.

Oggi e domani a Scandicci arriva la 6ª edizione di Wine Weekend. La manifestazione torna con l’edizione primaverile al Parco del Castello dell’Acciaiolo. A Firenze oggi e domani si terrà ‘Urban Food Festival’ una manifestazione dedicata al cibo di strada, ma anche a dischi, giochi da tavolo e fumetti. Presso il centro Polifunzionale di San Donato a Novoli, dalle 9 alle 22,30 con buon cibo di strada e anche senza glutine.

A Pelago stasera e domani si terrà ‘La Raviolata’, sagra dedicata al raviolo toscano. I volontari del paese offriranno tanti buoni prodotti locali presso la Casa del Popolo stasera a cena e domani a pranzo e cena. C’è anche la 19ª edizione della Sagra della Ficattola di Impruneta, organizzata dal Rione Sante Marie, che si svolgerà nel fine settimana in piazza Attilio Bandinelli. Torna a Compiobbi la ‘Festa del Pesce’ che si terrà fino al 25 maggio, dalle 19,30 alla 22,30, tutti i giorni tranne lunedì, martedì e mercoledì nei al Circolo Ricreativo La Pace, in via della Stazione 2.

Francesco Querusti