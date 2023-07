Alluvione Altri 200mila euro di aiuti

In consiglio regionale decisi nuovi interventi a favore dell’Alto Mugello colpito dall’emergenza maltempo di maggio. "Avevo proposto – dice la consigliera Elisa Tozzi (Toscana Domani) – di destinare una parte dell’avanzo di bilancio del consiglio per alleviare danni e disagi tra popolazioni e imprese mugellane. Risorse del consiglio regionale, 200mila euro, che vanno a sommarsi ai 4 milioni stanziati dal governo. La nostra proposta è stata accolta all’unanimità. A nome dei cittadini e delle imprese della Romagna Toscana ringrazio la maggioranza, oltre che i colleghi dell’opposizione, per aver accolto la nostra proposta". Con una mozione, ancora presentata da Tozzi, poi emendata dal gruppo Pd e votata all’unanimità, si darà poi "supporto ai Comuni nella progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", impegnando la giunta regionale "a promuovere interventi di semplificazione finalizzati a supportare i Comuni, in particolare quelli più piccoli, nella progettazione di interventi che concorrano alla mitigazione del rischio idrogeologico, funzionali a facilitare la partecipazione di tali enti a bandi e manifestazione di interessi per il reperimento delle risorse". È essenziale, dice Tozzi, "sostenere e coordinare le amministrazioni comunali. L’auspicio è che si intervenga per porre in essere le azioni necessarie a semplificare i vincoli burocratici, e per istituire una cabina di regia che veda coinvolti gli enti a tutti i livelli".

"La problematica che i Comuni, specie i più piccoli, riscontrano nella progettazione degli interventi di mitigazione idraulica – nota il consigliere Cristiano Benucci – è ben chiara. Un piccolo Comune, di regola, non ha né le strutture interne né le risorse. C’è l’impossibilità di progettare e intercettare finanziamenti. Abbiamo richiesto elementi premiali verso i piccoli Comuni". Concorda il sindaco di Palazzuolo, Phil Moschetti: "Il sostegno alle progettazioni per i nostri Comuni è provvidenziale. Perché spesso non abbiamo risorse sufficienti per progettare, e quando invece esce un bando dovresti avere il progetto pronto".

Così ora Firenzuola, Palazzuolo e Marradi, ma anche Londa e San Godenzo, attendono che si quantifichino le risorse, che dovranno essere determinate dalla giunta regionale. Intanto Moschetti ha già pensato dove destinerà i fondi che arriveranno dalla Regione: "Vogliamo progettare interventi su due coste di montagna che pesano sulla viabilità, a Lozzole, sulla strada di Salto, e dobbiamo valutare una curva sulla strada di Campanara".

Paolo Guidotti