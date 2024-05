Allievi ed Esordienti. Gli appuntamenti da non perdere

Definiti dalla Mobilieri Ponsacco i percorsi del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti gara a tappe per gli allievi dal 28 al 30 giugno, e del Campionato Toscano esordienti 1° e 2° anno a Cenaia il 30 giugno. La gara allievi prevede la crono di apertura Cascina-Ponsacco di km, e quella finale da Cenaia a Ponsacco di km 61. Il Campionato Toscano esordienti del 30 giugno con partenza ed arrivo da Cenaia. Alle 9 il via agli atleti di 13 anni per complessivi km 37,800 (circuito di km 12,600 per tre volte) con la salita di Fauglia. Alle 10,30 la partenza degli esordienti di 14 anni su 4 giri per un totale di km 50.