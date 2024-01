Allievi e Giovanissimi B fase due. In campo sabato e domenica

FIRENZE - La Delegazione provinciale di Firenze Figc-Lnd ha ufficializzato i nuovi gironi della seconda fase dei campionati Allievi B e Giovanissimi B, entrambi al via il 13 e 14 gennaio. Per i Giovanissimi B a fine stagione verrà organizzato il Trofeo Mediceo: in base al piazzamento in campionato Torneo di prima fascia per le squadre classificate dal 2° al 10° posto nei gironi F, G ed H e il Torneo Mediceo di seconda fascia per le piazzate dal 2° al 10° posto nei gironi I, L e M. Questi i gironi.

ALLIEVI B

Girone E: Atl. Castello, A. Galluzzo, Casellina, Dicomano, Fiesole, Floria, Folgor Calenzano, Lanciotto Campi, Limite e Capraia, San Donato Tavarnelle, Santa Maria, S. Banti Barberino, Settignanese, Virtus Rifredi. Girone F: Belmonte, Castelfiorentino, Figline, Floriagafir, Isolotto, Montelupo, Pontassieve, Rinascita Doccia, Rondinella, Sales, Signa, Sporting Arno, Virtus Montaione Gambassi. Girone G: Audax Rufina, Bagno a Ripoli, Certaldese, Firenze Ovest, Florence, Impruneta Tavarnuzze, Pelago, Ponzano, Real Cerretese, Resco Reggello, Rignanese, San Giusto, Sancat. Girone H: Albereta San Salvi, Audace Legnaia, Club Sportivo, Firenze Sud, Grevigiana, Laurenziana, Limite e Capraia B, Malmantile, Novoli, San Piero a Sieve, Sancascianese, Sesto, Virtus Firenze.

GIOVANISSIMI B

Girone F: Atl. Castello, A. Galluzzo, Belmonte, Cs Lebowski, Folgor Calenzano, Molinense, Montelupo, Sales, Signa, Virtus Rifredi. Girone G: Florence, Floria, Fortis Juventus, Isolotto, Ponzano, Resco Reggello, San Donato Tavarnelle, San Giusto, Santa Maria, S. Banti Barberino. Girone H: Dicomano, Fiesole, Lanciotto Campi, Limite e Capraia, Pontassieve, Rondinella, San Piero a Sieve, Sancat, Santacroce, Sporting Arno. Girone I: Avane, Figline, Firenze Sud, Firenzuola, Ginestra, Grevigiana, Laurenziana, Limite e Capraia B, Pelago, Vicchio. Girone L: Albereta San Salvi, Audace Legnaia, Club Sportivo, Floriagafir, Montespertoli, Ponte a Elsa, Real Cerretese, Sales B, Scarperia, Settignanese B. Girone M: Audax Rufina, Bagno a Ripoli, Casellina, Impruneta Tavarnuzze, Malmantile, Novoli, San Lorenzo Campi, Santa Maria B, Sancascianese B, Sesto.

F. Que.