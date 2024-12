Allerta ghiaccio. Attivate le spargisale nelle zone collinari

Allerta ghiaccio, il Comune di Scandicci interviene nelle zone collinari. L’acuirsi del maltempo, con il rischio gelate, ha spinto l’amministrazione ad allertare la protezione civile. L’assessore Lorenzo Tomassoli e il comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi, hanno messo in movimento le squadre del volontariato e gli operai comunali per pianificare una serie di interventi di messa in sicurezza delle strade collinari.

E così nella notte, le macchine spargisale sono entrate in azione nelle strade più a rischio ghiaccio dell’area sud di Scandicci. Interventi in particolare in via delle Croci e via Valimorta, su via del Canto alle Gracchie, sulla salita del Masseto e via dell’Arrigo, ma anche su via di Marciola e sulle altre strade che sono in mezzo al bosco e, secondo le previsioni, potrebbero gelare con il conseguente rischio per le auto in transito.

Proprio due giorni fa, l’assessore Tomassoli aveva presentato ai colleghi della giunta il piano neve con le modalità di intervento in caso di allerta in collina o nell’abitato o nella zona industriale.

La prevenzione in questo caso deve essere fondamentale per evitare di mettere a rischio gli utenti della strada.