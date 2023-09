Alle Primarie tutti a scuola senza zaino

Con il nuovo anno scolastico, è partita anche la nuova formula didattica per i piccoli studenti delle scuole primarie di La Massa e Petrarca: è il progetto "Scuola senza zaino", in cui non sono più le famiglie a doversi preoccupare di comprare il materiale per i loro ragazzi, ma direttamente l’istituzione scolastica a provvedere all’acquisto della cancelleria uguale per tutti. Niente più cartelle pesanti: per tutto l’anno quaderni e astucci restano a scuola senza portarlo su e giù da casa. "Questo progetto – sottolinea l’assessore alla scuola Francesca Farini – ha un risvolto non solo economico, ma anche educativo: fornendo a tutti gli alunni lo stesso materiale didattico, lancia un messaggio ben preciso, ovvero che a scuola siamo tutti uguali".

Novità anche alla secondaria di Matassino: è stato piantato un nuovo olivo nel giardino della scuola. "Rappresenta – spiega l’assessore all’Ambiente Paolo Bianchini – un modo per educare i più piccini alla cura e all’attenzione per il mondo che li circonda. Sarà bello vedere l’albero crescere con loro, segno del loro passaggio e del loro contributo spinta al rispetto per la natura anche quando diventeranno adulti".

Intanto proseguono i lavori di consolidamento strutturale e antisismico della sede centrale della media Da Vinci, e sono stati inaugurati ulteriori due moduli didattici nel campo sportivo dell’oratorio dei Salesiani dove gli studenti sono ospitati in attesa del rientro in via Garibaldi, a inizio 2024. Sono 1583 gli studenti di elementari e medie di Figline e Incisa, a cui si aggiungono gli oltre 500 bambini iscritti alle materne e ai nidi del territorio comunale.

Manuela Plastina