Allarme via Foscolo: "Baby gang in azione"

Allarme aggressioni in via Foscolo. Sale l’attenzione nella strada centrale di Scandicci dopo la segnalazione di alcuni residenti che raccontano di essere stati molestati da un gruppo di giovani che si muove tra via San Bartolo in Tuto e appunto via Foscolo dove si trova un’area verde interna al parcheggio delle auto. Nel giardino ci sono panchine e una fontana, dove spesso si fermano teenager a chiacchierare, anche la sera dopo cena. E’ qui che questo gruppetto di ragazzi, sicuramente maggiorenni, arriva per molestare chi rimane seduto sulle panchine, quelli che passano, o gli automobilisti che parcheggiano le loro auto nell’area di sosta. "Probabilmente – racconta Andrea che vive in uno dei palazzi che guarda il giardino – non vogliono persone a ‘disturbare’ la loro attività. Non è la prima volta che succede, sentiamo le urla, ci affacciamo, li vediamo in azione".

Anche sui social non mancano appelli, e c’è anche un precedente, che risale al 31 gennaio scorso quando, intorno alle 21,30, tre minorenni sono rimasti vittime dei rapinatori sempre nello stesso giardino con la fontana che si trova a cavallo tra via Foscolo e via Deledda. I tre stavano tranquillamente chiacchierando, quando sono arrivati altri tre ragazzi, il volto coperto dai passamontagna, che li hanno affrontati rubando loro i cellulari e una cassa acustica bluetooth.

I derubati hanno provato a rispondere all’aggressione, rimediando un pugno in faccia da uno dei tre aggressori, che successivamente sono stati presi dalla Polizia a Firenze, grazie alla geolocalizzazione dei telefonini.