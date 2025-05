Allarme legionella all’asilo nido. Oggi scuola chiusa per bonifica

Allarme legionella a scuola: il batterio è stato trovato nelle condotte idriche. Nessun pericolo concreto, sottolineano dal Comune: nessuno si è sentito male, nessuno ha avuto sintomi che abbiano portato a fare delle verifiche specifiche. La legionella è stata individuata nelle condotte idriche dell’asilo nido Il Coriandolo di Balatro, struttura comunale nel territorio di Bagno a Ripoli. La scoperta è avvenuta durante un controllo periodico di routine sugli impianti idrici, come avviene regolarmente e da protocollo in tutte le scuole. Ma stavolta è risultato positivo. Di conseguenza il nido domani resterà chiuso, così come l’adiacente scuola materna Bruno Cocchi sempre a Balatro, che condivide le medesime condotte idriche. Questa scelta di interruzione per una sola giornata dell’attività didattica, spiegano dal Comune, è a mero scopo precauzionale e non è legata alla presenza di legionella: già ieri pomeriggio, appena saputo dell’individuazione del batterio e ormai a scuole chiuse, è partito il protocollo di prevenzione secondo le normative in materia.

Si tratta di un trattamento antibatterico con iperclorazione: di fatto (per spiegarlo in termini semplici) viene immessa nelle condutture una elevatissima quantità di cloro che va a distruggere qualsiasi residuo di batterio della legionella. Il trattamento dunque è già stato fatto, ma oggi bimbi e personale scolastico avrebbero subìto nelle aule un forte odore di cloro, come si sente in piscina, ma a dosi molto elevate. Per questo, dicono dal Comune, meglio chiudere per 24 ore il plesso e lasciare i bambini all’aria più profumata di casa. I livelli maggiori del batterio sarebbero stati individuati dalla ditta addetta ai controlli in alcuni servizi igienici non utilizzati dai bambini.

La legionellosi può trasmettersi per via aerea, quindi dai condizionatori d’aria o dal vapore acqueo. Nessuno, ribadisce l’amministrazione comunale, ha sintomi di alcun tipo, che in caso di infezione possono anche essere molto gravi. Nei primi momenti in cui si è diffusa la notizia che la scuola oggi sarebbe rimasta chiusa, si è sparso il panico alimentato da voci incontrollate, per il timore di malattie come la meningite, dopo il caso della bambina di Lastra. Niente di allarmante, ripete il Comune: il problema è già risolto e la chiusura è solo precauzionale.