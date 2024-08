Allarme blatte e topi. Boom di segnalazioni: "Siamo invasi, aiutateci". Alia: "Già 240 interventi"

"Siamo invasi dalle blatte e dai ratti". La denuncia arriva da una coppia che abita in zona il Barco a Novoli. Ma la presenza di questi infestanti sarebbe diffusa a macchia di leopardo, un po’ in tutte le zone della città. "Siamo tornati dalle vacanze e le blatte erano ovunque. Abbiamo avvisato l’amministratore di condominio e dopo qualche giorno è stata fatta la disinfestazione delle fosse condominiali. Ma anche dai tombini lungo la strada uscivano questi insetti e pure ratti così abbiamo fatto la segnalazione ad Alia. A oggi, ancora, la disinfestazione non è stata fatta" raccontano i due che vivono in via Clementi e che parlando con amici e segnalando il problema sui social hanno scoperto di non essere le sole ‘vittime’ di questa invasione. Problemi di blatte e topi ci sarebbero anche in via di Novoli, via Caduti di Cefalonia, piazza Puccini, in via Guido Monaco. E, ancora, via Gioberti, piazza Alberti. Segnalazioni arrivano anche da Firenze Sud e da viale Corsica a Rifredi. Non va meglio nel centro storico dove blatte e ratti trovano terreno ‘fertile’ grazie alle tante attività di somministrazione.

"Negli ultimi giorni mi hanno contattato vari cittadini di Novoli per segnalarmi la presenza di topi e blatte. Proprio l’altra sera un residente di via del Pesciolino mi ha informato della presenza dei topi al primo piano del loro appartamento" racconta Cristina Menci, consigliera di Fdi al quartiere 5 che oggi presenterà un’interrogazione al presidente per cercare una soluzione al problema. "All’inizio di agosto mi hanno segnalato nugoli di zanzare nelle vicinanze del centro commerciale di San Donato, poi l’invasione di blatte e di topi in via Baracca" aggiunge la consigliera.

"Non parlerei di invasione ma degli effetti del cambiamento climatico che stiamo imparando a gestire" dice Nicola Bella, responsabile del Servizio sanificazione di Alia. L’azienda l’anno scorso (dal 23 febbraio al 4 ottobre) ha effettuato 331 interventi contro le blatte, quest’anno, dal 2 marzo al 24 agosto 241. In particolare sul Q1 sono stati svolti 150 interventi su 94 strade, nel Q5 (zona Novoli in particolare) 60 su 41 strade. Gli interventi nel Q2 sono stati 11, 8 nel Q3 e 12 nel Q4. "Le segnalazioni ricevute dai cittadini sono in linea con l’anno passato: circa la metà degli interventi è stato svolto su segnalazione, gli altri sono programmati" spiega sottolineando che "gli interventi di disinfestazione che riguardano i bocchettoni fognari e le caditoie si svolgono la mattina molto presto, alcune volte nel giorno di pulizia strade". Alia ha ricevuto anche segnalazioni per la presenza di topi "ma anche in questo caso non parlerei di invasione: la presenza di questi roditori è in numeri contenuti" aggiunge Bella ricordando che Alia monitora il territorio proprio per cercare di dare risposte puntuali alla problematica. Andrà avanti fino a ottobre (se il clima resta estivo) anche disinfestazione antilarvale, intervento mirato per ridurre in modo importante la quantità di ’potenziali’ zanzare adulte in breve tempo.