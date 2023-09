Alla scoperta di Firenze e "Patagonia" con il regista Simone Bozzelli e il cast

Riprende la sua programmazione uno dei cuori cinematografici di Firenze, lo Spazio Alfieri di via dell’Ulivo. E lo fa con tre presentazioni di film italiani, alla presenza del regista e del cast. Sono tre film indipendenti, ciascuno con uno stile nuovo, coraggioso. Tre modi di uscire dai confini del ’solito’ cinema.

Il primo film viene presentato questa sera alle 21. Si tratta di "Patagonia", del giovane regista Simone Bozzelli, che sarà a Firenze insieme ai due attori protagonisti, Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi. La Patagonia, in realtà, c’entra soltanto come sogno, come orizzonte da raggiungere, per due ragazzi che vivono una storia di complicità, di scontri, un complicato rapporto fra dominante e dominato, nel quale i ruoli sono meno chiari di quello che sembra. Il mondo nel quale si muovono è quello dei rave, degli spettacoli di strada. E ogni scena è al limite, fra passioni, pulsioni, timori, esitazioni. Un esordio alla regia per un ragazzo di neanche trent’anni, applaudito al festival di Locarno.

Il secondo film che vedrà regista e cast in sala è "L’invenzione della neve" di Vittorio Moroni, che sarà proiettato lunedì alle 21,alla presenza della protagonista Elena Gigliotti e del protagonista maschile Alessandro Averone. Tutto il film segue lo splendido personaggio femminile, una donna esuberante, eccessiva in ogni manifestazione, che ha avuto problemi di droga e che si è vista negare l’affidamento della figlia. Imprevedibile, capace di esplodere in sorrisi meravigliosi o in scatti spiazzanti, la donna non si arrende alla decisione dei giudici: e noi spettatori riusciamo a vedere in lei quell’amore storto, ma vero che illumina tutto il film. Elena Gigliotti è un’attrice travolgente, che non dimenticheremo.

Chiude il ciclo di presentazioni, giovedì 21, il film "L’experience Zola" di Giovanni Matarrese, che sarà presente in sala introdotto dal critico Gabriele Rizza. Il biglietto è a 8 euro, ridotti a 6 euro.

Giovanni Bogani