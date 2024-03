Alla scoperta della storia di Compiobbi

Studiando la storia di un luogo questo diventa nostro

A scuola abbiamo realizzato una ricerca sulla storia e il territorio di Compiobbi. Con le docenti ci siamo recati in biblioteca e abbiamo consultato dei libri che ci hanno permesso di approfondire argomenti come l’origine del nome del nostro paese; l’attività delle gualchiere; gli antichi mestieri; le alluvioni che hanno interessato l’Arno; il ponte dei Fiesolani; il Canapo e la storia delle barche che permettevano di attraversare il fiume e altre curiosità. Grazie a questa ricerca abbiamo imparato molto sul nostro piccolo paese: tutti sanno che Firenze era diventata grande, ricca e importante in tutto il mondo durante il Rinascimento grazie alla produzione e al commercio della lana, ma chi sapeva che i tessuti di lana venivano "battuti" e resi più resistenti e impermeabili grazie alle gualchiere presenti a Compiobbi e dintorni? Fu la famiglia degli Albizzi nel 1373 a comprare le gualchiere e questa attività fu la base della sua fortuna. Abbiamo intervistato Berlinghiero Buonarroti, esperto e appassionato di Compiobbi e autore di vari libri.

Ci ha rivelato che non esistevano studi approfonditi sul nostro territorio, così gli è nata la curiosità di scoprire le sue radici. Ci ha colpito il suo richiamo ad accorgerci che se studiamo la storia di un luogo questo diventa nostro, così abbiamo fatto anche noi la nostra parte: l’esito della nostra ricerca è una mostra che sarà esposta alla biblioteca di Compiobbi. L’inaugurazione sarà il 15 Marzo alle ore 16.30, verrà spiegata da noi alunni e rimarrà esposta per due settimane. Vi aspettiamo!