Alla scoperta dei musei di Firenze. Fra luoghi celebri e meno conosciuti

Firenze è il capoluogo della Toscana ed è una delle città più importanti dell’Italia. È conosciuta in tutto il mondo per i suoi paesaggi, le sue tradizioni, il buon cibo ma soprattutto per la sua storia e per le sue opere d’arte; e può essere chiamata museo a cielo aperto. Oltre a chiese antiche, piazze e palazzi, a Firenze ci sono tanti musei e gallerie che ogni anno sono visitati dai turisti come la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Santa Maria del Fiore e molti altri. In particolare, in queste ultime settimane, siamo andati a visitare le Cappelle Medicee, il Museo di Santa Maria Novella e il Museo degli Innocenti. Le Cappelle Medicee si trovano in una parte della Basilica di San Lorenzo e sono il posto dove è sepolta la famiglia dei Medici. Il Museo di Santa Maria Novella è formato dalla Basilica e dai chiostri.

La facciata della chiesa è decorata con marmi bianchi e verdi. All’interno del museo si può vedere la famosissima Croce dipinta da Giotto. Il Museo degli Innocenti si trova in un edificio molto antico che si chiama Ospedale degli Innocenti. È stato progettato da Filippo Brunelleschi e si trova in piazza Santissima Annunziata. Tanti anni fa questo museo si chiamava "Spedale degli Innocenti" e qui venivano portati bambini e bambine orfani. Inoltre Firenze è anche una città con tanti luoghi e piccoli musei che spesso sono poco conosciuti sia dai fiorentini che dai turisti. Per esempio il Museo di Salvatore Ferragamo, il Museo Hzero e Clet Studio. Il Museo di Salvatore Ferragamo racconta la storia della sua vita e della sua famiglia, i disegni delle sue creazioni e di come è cambiata la moda nel corso degli anni.

Le sue creazioni più famose sono il sandalo invisibile e la zeppa di sughero. Il Museo Hzero si trova vicino alla stazione di Santa Maria Novella, nell’ex cinema Ariston a Firenze. Ha aperto al pubblico nel 2022. Dentro al museo c’è un plastico del treno e intorno ci sono luci, suoni, proiezioni e disegni. I paesaggi sono ispirati a posti veri italiani e europei. Da qualche mese è stato aperto un bar dentro al Museo in cui è possibile bere e mangiare.

La struttura del bar è stata progettata per sembrare il vagone di un treno. Clet Studio è lo studio dell’artista Clet Abraham e si trova nel quartiere Oltrarno di San Niccolò. Clet è un artista di strada e le sue opere si possono trovare in giro per Firenze sopra i cartelli stradali. Clet cambia i cartelli stradali decorandoli con disegni divertenti. Nel suo laboratorio è possibile comprare piccoli adesivi che raffigurano le sue opere d’arte fatte sui cartelli stradali.