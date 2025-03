Alla riscoperta di Craxi e della sua storia politica

Una doppia presentazione di libri per spiegare cosa ha rappresentato Bettino Craxi e il suo Psi nella storia politica italiana. Alla Fondazione Rosselli, presieduta da Valdo Spini, si è svolta la presentazione del volume di Fabio Martini “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi“ (ed. Rubbettino) e il libro di Andrea Spiri “Bettino Craxi. Lettere di fine Repubblica“ (ed. Milano Baldini & Castoldi). A moderare il focus è stata la caporedattrice del Tgr Toscana Cristina Di Domenico. "Nella democrazia italiana il Psi assolveva un prezioso ruolo di cerniera politica di cui si sente la mancanza – ha detto Spini –. Peraltro personalmente ho fatto quello che ho potuto per evitare questo esito della morte del Psi. Prima già nel 1984 portando avanti una proposta di riforma dei partiti nel senso della trasparenza del loro finanziamento e delle campagne elettorali dei singoli. Poi, alle dimissioni di Craxi nel febbraio 1993 proponendo la mia candidatura alla successione come contributo ad un rinnovamento che era chiaramente necessario".