Alla Pergola c’è Puccini: "Un Giacomo in camicia ma senza la cravatta"

di Lorenzo Ottanelli

Un Giacomo Puccini più umano, molto toscano e anche un po’ più ingenuo di quanto immaginato. È lo spettacolo di e con Renato Raimo, che lunedì (ore 21) porta sul palco della Pergola di Firenze, in una serata di tutto esaurito, “L’Altro Giacomo“, in occasione del centenario della morte del compositore. La pièce è già andata in scena sui vari palchi di tutta Italia e sarà a breve in Montenegro.

Puccini nell’anno delle celebrazioni. Com’è nata l’idea?

"Viene da lontano. La mia passione inizia nel 2018 al Festival della Robotica. Una passione verso la persona, oltre che sull’artista. Per molti anni, invece, si è raccontato solo il Puccini musicista. Così nel 2021 ho presentato lo spettacolo al 67° Festival Pucciniano di Torre del Lago con un Giacomo in camicia, ma senza cravatta. Dopo tre anni lo proponiamo a Firenze in occasione dei cento anni dalla morte e devo ringraziare la Regione per averla inserita nelle celebrazioni del 2024. Al terzo anno di tour facciamo ribattere il cuore a Puccini in un testo che è nelle parole molto musicale".

Chi era veramente Puccini?

"Era molto appassionato della vita. Aveva un lato quasi infantile che, però, non si scontrava con quella grande responsabilità artistica che sentiva sulla musica, che lo ha reso immortale".

Com’è portarlo alla Pergola?

"Per me è la prima volta in questo teatro che ha una storia così importante e sono contento di arrivarci con uno spettacolo del quale sono ideatore e produttore. È un prodotto tutto toscano e ci sono grandi nomi con me, come Chiara Maria Battaglia, Rachael Stellacci e Davide Piaggio".

Lei è attore e regista per cinema e tv. Come lo vedrebbe sugli schermi?

"La sceneggiatura è già pronta, sulla base della struttura teatrale. Ora serve una produzione, che sia sul grande oppure sul piccolo schermo".

“L’Altro Giacomo“ è una produzione GreenTheatre in collaborazione con il Festival Pucciniano. La sceneggiatura è di Renato Raimo e Kris B. Writer, i costumi sono del Festival Pucciniano e nell’occasione il maestro Carlo Bernini dirigerà l’Ensemble Puccini 100.