Alla Festa dell’Unità si balla... ognun per sé

Tanti libri e l’originale "Silent Party". Sono le iniziative che animano la Festa de l’Unità di Fiesole in corso a Montececeri. L’evento musicale è domani e propone dal reggaeton di Farruko alla dance di Gabry Ponte fino agli ultimi dischi di Blanco. Tre dj suoneranno in contemporanea. Ma saranno i partecipanti a scegliere cosa ballare, ascoltando la musica individualmente attraverso auricolari o cuffie. Prenotazione whatsapp al 3519349557, scrivere "Nome Cognome Silent Fiesole" . L’angolo letterario ha preso il via ieri con la presentazione del libro "La storia e i protagonisti del Pci nel territorio fiesolano". Si prosegue martedì con "Un popolo in cammino" viaggio nella terra degli Etruschi e giovedì 20 con il confronto di geopolitica sul libro "Frontiere senza Nazioni".

D.G.