Alla festa del Pd arriva il governatore

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sarà ospite questa sera della Festa dell’Unità organizzata dal Pd di Bagno a Ripoli, in corso di svolgimento nell’area del parco di Mondeggi in via di Tizzano, località Capannuccia. L’appuntamento è per le 21,15 allo spazio dibattiti della festa. Ingresso libero. In programma nello stesso luogo, sabato alle 21,30 si parlerà sul tema “PNRR destinazione futuro” con il senatore del Pd Dario Parrini e Francesco Pignotti, assessore delegato al PNRR del Comune di Bagno a Ripoli.