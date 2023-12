Alia, raccolta dei rifiuti nelle vie della città. Dal porta al porta allo spazzamento agli ecocentri. Tutte le variazione previste per le festività

Alia, le variazioni dei servizi per le festività. La società dei servizi ambientali ha chiesto ai cittadini di fare attenzione ai cambiamenti nei calendari della raccolta porta a porta, per il servizio di spazzamento strade e per le aperture degli Ecocentri. In particolare, nelle zone collinari e nell’area industriale le raccolte porta a porta del 25 dicembre vengono anticipate alla vigilia e quelle del 1 gennaio al 31 dicembre. Per quanto riguarda la pulizia strade, invece, nelle giornate festive (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) è sospeso il servizio di spazzamento. Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva. Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli TARI) resteranno chiusi per Natale e Santo Stefano, oltre che per Capodanno e per la Befana. Gli Ecofurgoni non saranno attivi il 25 dicembre e l’1 gennaio. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e il 6 gennaio secondo calendario. Per maggiori informazioni, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.