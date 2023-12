Alia, nuovi sensori sui mezzi : "Così aumenta la sicurezza"

Riuscire a coprire gli angoli ciechi del furgone anche a bassa velocità. Poter contare su un sistema di allerta che avvisi il conducente dell’impatto con un ostacolo in movimento. Ma anche supportarlo con l’intelligenza artificiale per calcolare le traiettorie e ridurre l’errore. E’ con questi obiettivi che Alia Multiutility ha annunciato l’installazione, per il 2024, dei nuovi sistemi di assistenza alla guida sui propri mezzi aziendali.

Il nuovo impianto, montato su circa duecento furgoni, si baserà su una tecnologia di computer vision e sarà dotato di quattro telecamere laterali oltre a una centrale. In più ci saranno tre dispositivi di segnalazione, posizionati nell’abitacolo dei mezzi.

L’annuncio dell’operazione, che richiederà un investimento di circa un milione e mezzo di euro, è stato dato in occasione dell’Intranet day aziendale, il giorno dedicato alla promozione della piattaforma di comunicazione interna di Alia.

Lo scopo del progetto solo uno: aumentare la sicurezza stradale. Un tema particolarmente caro all’azienda, che nel 2023 ha avviato una sperimentazione di sistemi di assistenza alla svolta con l’università di Firenze. Ed è attiva anche sul fronte della comunicazione. La recente campagna, fatta con manifesti, video, e banner, che sensibilizza i dipendenti e i cittadini sul rispetto delle regole quando si tratta di mezzi pesanti, ne è una prova.

Ma non è tutto, la campagna ora sarà arricchita anche dalla nuova canzone di Lorenzo Baglioni “Il camion della spazzatura”. Un brano divertente, che gioca sull’alternanza tra la voce di un automobilista in coda dietro al mezzo di Alia e quella dell’autista che chiede pazienza e comprensione. La traccia ci ricorda che per garantire sicurezza e decoro nelle nostre città basta poco: un solo minuto in fila. Sul punto anche l’amministratore di Alia Alberto Irace, che nel ricordare come l’installazione di questi nuovi sistemi migliorerà la sicurezza dei cittadini e degli autisti, aumentando la visibilità dei conducenti e fornendo avvisi di potenziali collisioni ha ribadito l’impegno dell’azienda: "Un investimento necessario per la sicurezza delle nostre operazioni e per dimostrare il nostro impegno verso la sicurezza stradale - spiega - Contribuirà a proteggere l’ambiente e rafforzare la nostra responsabilità sociale". Anche il presidente di Alia, Lorenzo Perra, ha evidenziato come la sicurezza stradale sia "un valore fondamentale" e di come "le attività di trasporto dei rifiuti possano comportare alcuni rischi – dice – I nostri autisti sono esposti a molteplici sfide sulle strade, fra cui traffico intenso, condizioni atmosferiche avverse e comportamenti imprudenti di altri utenti della strada. E’ nostro compito fornire risorse, strumenti e formazione"

Gabriele Manfrin