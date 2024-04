Alessandro Riccio e il professor Cordella: "Come viver sorridenti"

Alessandro Riccio (nella foto) nei panni del professor Cordella debutta al Teatro di Fiesole sabato alle 21 con lo spettacolo "Diove sta la poesia? Vademecum per viver sazi e sorridenti". Non una lezione sui poeti e sul loro verseggiare in endecasillabi, ma su cosa è poetico in un mondo dominato dalla velocità e dal materialismo. I biglietti (12 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Per chi lo desidera c’è il package spettacolo e aperitivo.

In un mondo surclassato dalle informazioni, dagli stimoli e dalla velocità, perdersi è facilissimo. Ed ecco che la Guida, il Maestro, diventano figure necessarie per accompagnarci nel labirinto della caotica contemporaneità.