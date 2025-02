Aldo Cazzullo racconta la congiura dei Pazzi

Aldo Cazzullo torna a Firenze per puntare i riflettori su ’I Medici – La congiura dei Pazzi’. Domani in prima serata (ore 21,15) su La7 torna ’Una giornata particolare’ che stavolta è il 26 aprile del 1478, data che riporta a una delle epoche più affascinanti di sempre: il Rinascimento. È in queste ore che si svolge un memorabile complotto – la congiura dei Pazzi – ai danni di una delle famiglie più potenti d’Italia, i Medici. Siamo nella chiesa di Santa Maria del Fiore e durante una messa va in scena il più famoso ed efferato delitto politico della storia italiana: la congiura dei Pazzi, dal nome della famiglia di banchieri che ordisce la cospirazione. L’obiettivo è uccidere Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano. Ma la questione non è solo fiorentina: i Pazzi sono in combutta con papa Sisto IV, il pontefice che darà il nome alla Cappella Sistina. Partendo dalla sommità della cupola del Brunelleschi che sovrasta il duomo dove avvenne il delitto, Cazzullo – accompagnato dagli inviati della storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido – ricostruisce la congiura muovendosi tra vendette sanguinose ambientate nei luoghi dove l’arte ha raggiunto il suo apice: il duomo di Firenze con il campanile di Giotto, le ville medicee, Palazzo Medici Riccardi con la cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli e la magnifica cappella Sassetti del Ghirlandaio in cui è sono rappresentati la politica e lo spirito della famiglia Medici.

B.B.