Alcolici e superalcolici fuori orario. Arriva il sì del consiglio comunale all’inasprimento delle sanzioni

Dopo il via libera della giunta, anche il consiglio comunale ha dato il proprio ok, ieri, alla modifica del regolamento comunale di Polizia Urbana per inasprire le sanzioni già previste dalla normativa nazionale a chi vende alcol fuori orario. Con il via libera del consiglio diventano così operative le sanzioni accessorie e sarà possibile sospendere l’attività e anche arrivare alla revoca della licenza. La modifica riguarda gli articoli 3 e 43 del Regolamento di Polizia Urbana che disciplinano la tutela di decoro, pubblica quiete, sicurezza e incolumità delle persone qualora un’attività commerciale o di somministrazione che effettuano anche asporto di bevande incorra in violazioni di leggi o regolamenti che disciplinano la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche con sospensioni dell’attività che diventano man mano progressive fino a 15 giorni continuativi di stop.