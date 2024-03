Alberti-Dante, è sciopero: "Un crescendo di difficoltà"

È arrivato il giorno dello sciopero per l’Alberti-Dante. Oggi i docenti e il personale Ata dell’istituto, nato dalla fusione del liceo classico e musicale Dante con l’artistico Alberti, incroceranno le braccia e si ritroveranno a partire dalle 10 in presidio sotto l’Ufficio Scolastico Regionale di via Mannelli. L’agitazione, indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda Firenze, nasce da "un crescendo di difficoltà e disfunzioni, che hanno affossato la crescita e lo sviluppo dell’ambizioso progetto educativo originario, tanto che lo scorso febbraio c’è stato un drastico calo delle iscrizioni, pari a 60-70 in meno rispetto all’anno precedente", come si legge in un comunicato diffuso dai sindacati. Da lì è scaturita una "lunga e infruttuosa vertenza fra l’attuale dirigente e le organizzazioni sindacali". Lo scorso giugno ci fu una prima manifestazione per chiedere un "cambio di rotta", ma "nulla è cambiato", accusano i sindacati, che parlano di "mancati pagamenti per il lavoro aggiuntivo dei prof, di caos organizzativo e di scarsa trasparenza rispetto a genitori e studenti".

Alla manifestazione dovrebbero partecipare anche studenti e genitori, che affermano che la "scuola è allo sbando, dato che regna la disorganizzazione". Da parte sua, la dirigente Rita Urciuoli in una comunicazione inviata alle famiglie afferma che la "presunta disorganizzazione" è "imputabile all’assenza di un direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura stabile e presente nell’istituto". "Ancor più con la fusione dei licei l’instabilità del personale di segreteria e la mancanza di un punto di riferimento in ambito amministrativo ha generato in tutta la comunità educante, e in me per prima, un profondo senso di disorientamento e frustrazione", scrive la dirigente, sottolineando comunque che "i vari progetti si stanno regolarmente svolgendo, che le scadenze contabili sono rispettate ed i viaggi d’istruzione sono in fase di realizzazione". Non solo. "I nostri studenti si stanno distinguendo in manifestazioni musicali e artistiche in collaborazione con il Conservatorio Cherubini ed altre accreditate associazioni del territorio", conclude Urciuoli.

E.G.