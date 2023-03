Albero giù a scuola L’ira dei genitori "Sicurezza per i nostri figli. Subito"

di Gabriele Manfrin "Noi non ci fermiamo qua, siamo disposti a occupare simbolicamente il giardino o la scuola finchè non saranno fatti i controlli adeguati" spiega una manifestante con il megafono in mano. Non accennano a spengersi le polemiche sull’albero caduto nel cortile della scuola elementare Vittorio Veneto in Santa Croce. Ieri un gruppo di una settantina di genitori ha organizzato un presidio sotto Palazzo Vecchio, per chiedere controlli più accurati, più manutenzione, e più sicurezza nelle scuole frequentate dai loro figli. "Vogliamo il giardino riaperto al più presto – amplifica il megafono – ma con la garanzia di un controllo reale da parte di specialisti. Chiediamo che lunedì mattina entrino nel giardino dei tecnici e che martedì si possa rientrare con la sicurezza che gli alberi sono sani" "Non possiamo fidarci, non possiamo fidarci"; "giardino subito al sicuro" cantano in coro i genitori,mentre entrano in piazza con i figli, i cartelli e vari oggetti utili per fare un pò di rumore. Ieri in mattinata, prima del presidio, alcuni rappresentanti sono stati ricevuti da Andrea Giorgio e da alcuni tecnici: "Le risposte che abbiamo avuto dal Comune non sono sufficienti, vogliamo il giardino riaperto il prima possibile – spiega Costanza Margiotta, mamma...