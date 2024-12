Al via la nuova edizione del Consiglio dei ragazzi

Firenze, 11 dicembre 2024 - Al via a Firenze la nuova edizione del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze. L’iniziativa - nata più di 20 anni or sono - fa parte de “Le Chiavi della Città”, il progetto del Comune di Firenze e della Fondazione Crf che raccoglie diversi percorsi educativi e integrativi della didattica rivolti alle scuole. Anche per l’anno scolastico 2024/25, si legge in una nota, saranno più di 40 le classi coinvolte; bambine e bambini delle scuole primarie e ragazze e ragazzi delle scuole secondarie daranno vita, due classi per volta, a un loro Consiglio comunale nel quale discuteranno e faranno proposte per rendere la città di Firenze più vivibile e più bella. Le proposte dei ragazzi saranno poi portate all’attenzione del Consiglio comunale in carica che raccoglierà le loro suggestioni cercando di tramutare in azione concreta i desideri dei cittadini più giovani. Gli studenti faranno un'esperienza realistica a partire dalla sede che sarà, come nel caso del Consiglio degli adulti, la Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio. Siederanno sugli scranni dei consiglieri, dialogheranno con il presidente del Consiglio e con i consiglieri ‘ufficiali’ e, infine, si confronteranno su un argomento di attualità sul quale voteranno, sperimentando la dialettica politica che sta alla base del vivere comune. Per questa nuova edizione, il presidente del Consiglio Cosimo Guccione ha coinvolto tutto il Consiglio e sono molti i consiglieri ad aver dato la loro disponibilità. Condividendo con loro le loro idee e i loro input, i ragazzi potranno così contribuire a costruire la Firenze del futuro. “Tutti noi dobbiamo avere cura dei valori democratici, dobbiamo, ogni giorno e in ogni azione investire nella loro difesa, nella loro valorizzazione. Questi incontri – spiega Guccione – sono un occasione perché le persone che rappresentano le istituzioni incontrino i giovani e i giovanissimi: li ascoltino e veicolino le loro proposte verso azioni nella città. Sentirsi parte, non è un esperienza astratta ma è una consapevolezza che si acquisisce attraverso l’ascolto, il confronto e il sentimento di costruire in questo modo un mondo migliore”. Al primo Consiglio, in programma il 12 dicembre, gli studenti saranno accolti oltre che dal presidente Guccione, anche dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessora all’istruzione Benedetta Albanese.