Al via il corso per diventare burattinai

Imparare ad usare le marionette? Parte un corso di teatro con pupazzi e burattini al Teatro Lumière, per il quale è già possibile prenotarsi. Le lezioni prevedono esercizi sulla voce e il suo uso, sullo studio del movimento nello spazio e sulle tecniche di manipolazione. Si imparerà a scrivere una storia, scegliere la scenografia più adatta, trovare musiche e giochi di luce.

E poi, ci sono i principi fondamentali della narrazione: i tempi comici e quelli drammatici. Il docente è Pietro Venè, che oltre ad avere una vasta esperienza come attore teatrale da quasi 16 anni, fa anche parte di una compagnia di burattinai di Firenze. "Il corso è per soli adulti - spiega Venè - e verrà insegnata la movimentazione dei pupazzi a guanto e anche di burattini, insieme all’uso della voce e a come creare una storia ad hoc per tenere i bambini e i ragazzi ’inchiodati’ alla visione. È teatro di figura ma è anche un corso che insegnerà tecniche di realizzazione di personaggi ’in carne ed ossa’, ovvero attori/attrici camuffati da personaggi da fiaba. Verrà data molta importanza alla tecnica dell’audio, alla ricerca della scenografia adatta e alle luci di scena. Al termine ci sarà un saggio finale con la creazione di una storia comune a tutti i partecipanti, con luci, musiche, scenografie e i burattini usati a lezione. Dall’11 febbraio alle ore 21, fino a giugno, faremo una lezione a settimana della durata di due ore".

Il costo è di 60 euro al mese ma la lezione di prova è gratuita. Per gli interessati è già possibile iscriversi al corso chiamando questi numeri: 055 3890214 – 338 6024335 – 353 4622650; oppure scrivendo a: [email protected] o [email protected].

Maurizio Costanzo