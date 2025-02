Al Teatro del Maggio torna ’Rigoletto’ di Verdi

Torna al Teatro del Maggio, da domenica 16 al 23 febbraio, ’Rigoletto’ di Giuseppe Verdi, con la regia di Davide Livermore e il maestro Stefano Ranzani sul podio. Nell’aprile del 1850 Verdi firmò un contratto con il Teatro La Fenice di Venezia per una nuova opera. Il soggetto che il compositore propose al librettista Francesco Maria Piave fu Le Roi s’amuse, il dramma storico di Victor Hugo rappresentato alla Comédie-Française nel 1832 e censurato per aver ritratto la monarchia nei suoi peggiori vizi. La scelta era pericolosa e Verdi lo sapeva. Infatti, i censori veneziani non accettarono inizialmente la proposta del maestro, giudicando il soggetto “di ripugnante immoralità e oscura trivialità”. Ciò che infastidì i censori fu l’elemento della maledizione, che per Verdi fu il motore di tutta l’azione. Dopo un lungo dibattito, si giunse a un compromesso; l’azione fu spostata nel tempo e nello spazio, il re di Francia fu declassato a duca di Mantova e l’opera fu intitolata con il nome del protagonista: Rigoletto. Il Duca di Mantova è Celso Albelo, Rigoletto Daniel Luis de Vicente /Leon Kim (18/2), Gilda Olga Peretyatko.

O.Mu.