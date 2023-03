Al museo sì o no: ecco le motivazioni

Per cercare di capire meglio l’atteggiamento di lontananza dei giovanissimi nei confronti dei musei, abbiamo intervistato i ragazzi delle classi terze della nostra scuola secondaria "Piero della Francesca". Abbiamo chiesto loro se visitano i musei, con quale frequenza, le tipologie di museo e, nel caso di risposta negativa, le motivazioni che portano a questo comportamento. Abbiamo poi analizzato i dati raccolti e abbiamo realizzato dei grafici.

E’ emerso che il 79,1% dei ragazzi visita i musei, la frequenza è bimestrale e rivolta verso le tipologie storiche e scientifiche. Il rimanente 20,9% non si reca ai musei: una piccola parte non lo fa per problemi legati al trasporto (14,3%), trovano difficile reperire mezzi per raggiungere il luogo della visita; il 21,4% non ha tempo da dedicare alle cultura museale perché impegnati nello studio o nello sport; il 28,6% è del tutto disinteressato a questo tipo di attività culturale mentre il 35,7% trova noioso il museo e preferisce dedicarsi ad altre iniziative, magari più ludiche.