Al ballottaggio spunta l’estate. Giovedì picchi di 36 gradi: "Bel tempo per tutto il ponte"

FIRENZE

L’estate mostra i muscoli di schianto dopo aver traccheggiato fino a metà giugno. Ma dovrebbe farlo al massimo per farsi un ’selfie’ perché la fiammata dovrebbe durare giusto un paio di giorni. Sempre caldo ma più accettabile nel lungo ponte di San Giovanni che coincide con il secondo turno delle comunali a Firenze. Ci aiuta a capire meglio le intenzioni del cielo Bernardo Gozzini, direttore del Lamma.

Professore, arriva il caldo tosto.

"Eh sì, ma sarà una fiammata di un paio di giorni. Mercoledì (domani ndr) le temperature iniziaranno a salire considerevolmente. Il picco sarà giovedì".

Tradotto, quanti gradi dobbiamo aspettarci?

"Arriveremo intorno ai 35-36 gradi, forse anche qualcosa in più. Il classico promontorio anticiclonico che abbiamo conosciuto nelle ultime estati".

Poi un abbassamento

"Esatto, nel fine settimana. Vediamo, forse già da venerdì. e comunque nel weekend le temperature dovrebbero attestarsi sui 30-31 gradi".

Con questo giugno frescolino ci ravamo abituati male.

"In realtà è stato un giugno normale, per come lo intendevamo normale un tempo almeno. Un mese a metà tra la fine della primavera con l’inizio dell’estate con qualche giornata calda ma anche con serate più fresche".

A Firenze si vota, entrambi gli schieramenti politici sembrano voler fare una ’danza della pioggia’ per trattenere gli elettori. Almeno per far tornare i fiorentini dal mare qualche ora prima...

"Non è prevista alcune instabilità al momento fino al giorno di San Giovanni. Forse giusto qualche perturbazione pomerdiana ma solo sugli appennini".

Emanuele Baldi