Aiuto agli amici a quattro zampe Nei supermercati Esselunga torna la raccolta ’Diamogli una zampa"

Domani torna in Esselunga l’iniziativa ’Diamogli una zampa’. In questa giornata i clienti potranno acquistare generi alimentari da destinare agli amici a quattro zampe e riporli negli appositi carrelli posizionati all’ingresso dei negozi. Le donazioni verranno raccolte dai volontari delle oltre sessanta associazioni della Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente, che le distribuiranno ai canili e gattili in difficoltà presenti sul territorio nazionale. Nelle sei edizioni precedenti, l’iniziativa dedicata al mondo degli amici a quattro zampe ha permesso di raccogliere oltre 1.749.000 pasti. Nella provincia di Firenze aderiscono i seguenti negozi: via Canova, via Del Gignoro, via Di Novoli, Galluzzo, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino.