Aiuti alle imprese di Grosseto e Livorno

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha confermato anche per il 2025 l’impegno a sostegno delle imprese, approvando una prima tranche di 5 bandi a favore dello sviluppo delle imprese delle province di Grosseto e Livorno. Il primo stanziamento ammonta a 360mila euro, per misure che vanno a sostenere la transizione energetica e digitale, l’internazionalizzazione, l’acquisizione di certificazioni di qualità, le imprese di vicinato e la realizzazione di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). "Con alcune novità e la conferma di misure molto richieste, si tratta di bandi che crediamo possano rispondere alle esigenze delle nostre imprese e stimolarle verso percorsi di crescita e innovazione", dichiara il presidente della Cciaa Maremma e Tirreno Riccardo Breda (nella foto). Le domande potranno essere presentate a partire dal 24 febbraio.