Agrivoltaico in Toscana. L’ordine degli Ingegneri: "Rischio stop investimenti"

Le nuove limitazioni attese nel decreto Agricoltura potrebbero stoppare gli investimenti sull’agrivoltaico anche in Toscana. Il "rischio è serio" osserva Stefano Corsi, coordinatore della commissione ambiente ed energia dell’Ordine degli ingegneri di Firenze. "Per avvicinarci agli obiettivi sostenibili dell’agenda 2030, il programma promosso dall’Onu per combattere il cambiamento climatico e per un futuro sostenibile, in campo agricolo basterebbe occupare con l’agrivoltaico lo 0,1% della superficie regionale, cioè 500 ettari su circa 500.000, quando ogni anno la costruzione di nuove strade ed edifici di ettari ne occupa circa 200".