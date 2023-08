Agosto in città con il Quartiere 4 Dalle favole ai film: eventi per tutti

Fiabe, teatro, cinema, musica, eventi per bambini. E il clou di ‘Sotto le stelle’ il 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo. Il Quartiere 4 propone, in particolare nei primi 16 giorni di agosto, una serie di appuntamenti grazie al lavoro del Comune di Firenze. Si inizia oggi, alle 18, al parco di Villa Strozzi con il ‘Giardiniere di fiabe’, una serie di racconti per i bambini (dai 4 anni). In serata spazio allo spettacolo ‘Italia improvvisata’, a cura dell’associazione culturale Sine qua non. Tra gli eventi, il 3 agosto al circolo culturale Canova (ore 21), lo spettacolo teatrale di e con Cinzia Pietribiasi ‘Padre d’amore, padre di fango’. Alle 21.30 sarà proiettato il film, in piazza della Crezia, ‘Con chi viaggi’ di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.

Gli appuntamenti al Q4, che rientrano tutti nell’Estate Fiorentina, portano poi al 10 agosto con l’evento all’arena estiva Vogel ‘Sotto le stelle’, una notte speciale, quella di San Lorenzo. L’inizio è alle 20.30. Un’ora più tardi in piazza della Crezia il film ‘Ernest e Celestine. L’avventura delle 7 note’ di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng. Attenzione anche al doppio appuntamento con ‘Stenterelliade’ della compagnia di teatro Pupi di Stac: il primo è il 2 agosto (arena estiva Vogel, ore 21.15), il secondo il 16 agosto (arena estiva Vogel, ore 21.15). Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, salvo diversa indicazione.

Momenti di socialità in un periodo dove, specialmente gli anziani, soffrono magari di solitudine visto che la città si svuota. "Al Quartiere 4 non si resta soli, nemmeno nel mese di agosto – dice il presidente del Q4 Mirko Dormentoni –. L’Estate al Q4 e l’Estate Fiorentina propongono ben dieci eventi dal 1 al 16 agosto, sempre gratuiti e sempre diffusi in buona parte del nostro territorio: fiabe, teatro, burattini, cinema, musica, animazione e giostre per i bambini, concerti. E il ritorno dell’evento speciale di ‘Sotto le stelle’ a Villa Vogel del 10 agosto, per passare insieme un’indimenticabile notte di San Lorenzo. Ci ripetiamo, ma c’è veramente solo l’imbarazzo della scelta. Non mancate!".

Niccolò Gramigni