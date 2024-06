Firenze, troupe di ‘Fuori dal coro’ aggredita a Le Piagge

Firenze, 3 giugno 2024 – Un’altra aggressione ai danni della troupe televisiva di ‘Fuori dal Coro’, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. È avvenuta oggi pomeriggio nel quartiere de Le Piagge, alla periferia nord ovest di Firenze.

La troupe stava realizzando un servizio sulle case occupate a danno dei legittimi assegnatari o titolari, quando gli aggressori oltre a frasi di minaccia avrebbero spaccato lo specchietto di una vettura in dotazione alla giornalista e ai cameramen.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le ore 13 in via Liguria. La polizia ha identificato al momento due persone. Diverse le segnalazioni arrivate al 112, sul posto sono intervenute le volanti della questura.

Una troupe della trasmissione era già stata aggredita pochi giorni fa sempre a Firenze.

"Condanno fermamente la seconda aggressione in due settimane contro una troupe televisiva a Firenze. Dopo l'Argingrosso, Le Piagge. A quanto apprendiamo, la giornalista e l'operatore di 'Fuori dal coro' sarebbero stati rincorsi da occupanti abusivi nei pressi di via Pistoiese fino a via Liguria, e aggrediti fisicamente, fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. La loro unica colpa: documentare una realtà che parla di illegalità, di cui pagano il conto in primo luogo le tante famiglie che alloggiano legittimamente nelle case popolari. Famiglie che hanno il diritto non solo di vivere in alloggi dignitosi, ma anche senza dover convivere con la paura. Una situazione fuori controllo che testimonia il disinteresse di questa amministrazione comunale, con un'assessora uscente al sociale che ha passato l'ultimo anno a fare campagna elettorale, invece di fare il lavoro per il quale è pagata dai cittadini, abbandonando in maniera irresponsabile le periferie e i più fragili dei nostri concittadini". Così il candidato sindaco a Firenze per il centrodestra, Eike Schmidt commentando il fatto avvenuto questo pomeriggio nel quartiere Le Piagge a Firenze, dove si trovava proprio oggi lo stesso Schmidt per un incontro con l'onorevole Battilocchio, presidente della commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza e degrado nelle periferie.