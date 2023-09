Aggressione omofoba: incontro a Grassina contro le discriminazioni

Bagno a Ripoli (Firenze), 07 settembre 2023 - Il Comune di Bagno a Ripoli lo aveva già organizzato, ma ora l’incontro di sabato al Bagno Balena a Grassina, dietro la Casa del Popolo, assume un altro significato. L’oggetto sono infatti i diritti della persone LGBTI+ e delle famiglie omogenitoriali e si svolge a pochi giorni dall’aggressione omofoba nei confronti di un 18 enne grassinese, offeso e insultato in maniera molto pensante e violante per questioni omofobiche. L’iniziativa è promossa dalla commissione pace e diritti e ospiterà le voci delle associazioni Agedo, Famiglie Arcobaleno – Associazione genitori omosessuali, RGR – Rete Genitori Rainbow e Tre volte genitori, chiamate a confrontarsi, attraverso la propria testimonianza, per tracciare il percorso ancora ad ostacoli verso l’acquisizione di pari diritti e opportunità. Ci saranno anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’assessore ai diritti Francesca Cellini, la presidente della Casa del popolo Francesca Chiavacci e la presidente della Commissione Pace Susanna Agostini. Ma se già, appunto, l’appuntamento alle 16,30 di sabato era in programma da tempo, ora assume un sapore diverso, soprattutto perché si svolge proprio a Grassina, a pochi metri da dove è avvenuta l’aggressione. “Quanto fa capire quanta strada ancora ci sia da fare per combattere discriminazioni e omofobia – commenta il sindaco Casini -. Se è importante colmare i vuoti normativi, che possono generare ‘mostri’, lo è altrettanto ribadire la nostra vicinanza a chi ne è vittima. Bagno a Ripoli sarà sempre dalla parte dei diritti”. “Purtroppo anche il nostro territorio non è immune da episodi omofobi, che devono essere affrontati insieme, per costruire una comunità più giusta e inclusiva. L’incontro di sabato – commenta l’assessore Francesca Cellini - nasce con questo scopo. Lo faremo insieme a tante persone e famiglie che vivono tutto questo sulla loro pelle”. Per permettere la partecipazione di tutti, sarà anche allestito un spazio gioco e intrattenimento per i più piccoli con merenda allestita grazie al supporto della sezione dei soci di Bagno a Ripoli di Unicoop Firenze. Manuela Plastina