Ragazzo picchiato a sangue, spunta anche una pistola

Bagno a Ripoli (Firenze), 28 giugno 2023 – La dinamica è tutta da chiarire, ma di certo ci sono una pistola (una scacciacani) lasciata in terra, per strada, un gruppo di quattro o cinque giovani scappati in auto e soprattutto un diciassettenne di Pontassieve ferito dopo un pestaggio.

E’ successo martedì sera in via dell’Antella, nell’omonima frazione ripolese, all’angolo con via Don Minzoni, poco dopo le 22. Urla e botte da orbi che risvegliano una altrimenti tranquilla serata estiva: la gente si affaccia alla finestra e a sua volta con delle urla cerca di far capire agli aggressori che c’è gente che guarda, sperando che se ne vadano prima di far danni irreparabili.

A terra rimane un 17enne, poi portato in codice rosso all’ospedale di Ponte a Niccheri dove è stato trattenuto in osservazione per le botte ricevute, calci e pugni. Le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazione. Arrivano anche i carabinieri, che delimitano la zona e effettuano i rilievi; a terra trovano una pistola a salve che sarebbe di proprietà proprio del ragazzo aggredito. In effetti testimoni riferiscono di aver sentito un rumore che potrebbe essere stato uno sparo.

Le indagini continuano e si concentrano su questioni legate agli stupefacenti. Durante la notte i carabinieri hanno acquisito informazioni da alcune persone che avrebbero per caso assistito alla lite. Sono in corso verifiche sulle immagini di impianti di videosorveglianza privata e pubblica che potrebbero aver ripreso la scena.