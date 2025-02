"Aggredita e minacciata da un Ncc". Corteo di solidarietà delle colleghe

Ancora tensioni tra taxi ed Ncc. Una tassista denuncia di essere stata pesantemente minacciata da un conducente Ncc martedì. Un quarto d’ora di paura che la lascia ancora scossa. "Stavo andando all’aeroporto e, verso e 18, mi sono fermata al tabacchi della Beyfin di viale Luder – racconta Saisa Rossetti – Torno alla macchina e vedo un Ncc che gira intorno e mi apre tutti gli sportelli. Non so chi sia, ma riconosco la faccia: mi aveva già aggredita mercoledì scorso in via Palazzuolo. Lo vidi caricare clienti a piedi e gli dissi che non poteva. Minacciò di investirmi e veniva avanti con l’auto, mi spaventai e andai via". "Quindi ieri gli ho chiesto che stesse facendo – continua l’associata del 4390 – Mi ha aggredito verbalmente ed è venuto a pochi centimetri dal viso. Ha inveito con frasi tipo ‘fai schifo, se ti becco ti arroto, te sei una che non paga le tasse ‘ – quando io pago tutte le tasse e faccio lavoro onestamente, mentre lui non solo caricava irregolarmente, ma era pure una licenza di un altro comune –. Gli ho detto mi metti paura, smettila, ma continuava. Ho chiesto aiuto alla centrale e sono arrivati una ventina di colleghi ad aiutarmi: li ringrazio davvero. Solo allora ha smesso. Poi ho denunciato tutto alla Stradale". "Mi sono talmente impaurita che non ho continuato a lavorare, ma temevo mi seguisse a casa, giravo a caso, sono stata sveglia tutta la notte con attacchi di panico, ancora non voglio rimettermi alla guida – aggiunge – Noi tassiste viviamo impaurite, siamo donne sole, non ci sentiamo tutelate". Uritaxi, Unica Cgil, Sitafi, Uil Trasporti e Confartigianato esprimono solidarietà e bollano il caso come gravissimo e non isolato. Le tassiste si ritroveranno oggi alle 10,30 in piazza San Firenze e andranno in corteo a piedi fino a piazza Signoria. "I contorni e i dettagli della vicenda non sono chiari", risponde alle accuse Azione Ncc, associazione di rappresentanza dei noleggi con conducente. "Il collega ha riferito di essere stato provocato dai tassisti – aggiungono – È quindi difficile esprimere un parere. Di sicuro non solo a Firenze ma in tutta Italia c’è molta tensione". Così l’assessore al Turismo Jacopo Vicini: "Esprimiamo solidarietà alla vittima e chiediamo che siano accertate al più presto le responsabilità. Non è tollerabile nessuna forma di violenza".

Carlo Casini