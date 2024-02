Agenzia Dogane. Ci sono 40 posti

È stato indetto il concorso Agenzia delle dogane 2024 per funzionari in ambito amministrativo tributario, finalizzato alla copertura, in Toscana, di 40 posti. 5 invece i posti per funzionari in ambito tecnico professionale, esperto nel settore delle accise. La selezione pubblica prevede assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in ambito amministrativo e tecnico. Il nuovo concorso dell’Agenzia delle Dogane è rivolto a candidati laureati. Più precisamente, per i funzionari in ambito amministrativo tributario è necessaria una qualsiasi laurea di primo livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti oppure un diploma di laurea o titolo equipollente per legge oppure una laurea specialistica o magistrale. Per i funzionari in ambito tecnico professionale serve l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B. Gli aspiranti funzionari devono inoltrare la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane entro il 12 marzo 2024, solo in modalità telematica, attraverso il portale inPA. Ogni comunicazione sulla prova d’esame, incluso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il portale “inPA” data e luogo di svolgimento della eventuale prova pre-selettiva, della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Un funzionario dell’Agenzia delle Dogane percepisce uno stipendio annuo lordo di 23.501,93 euro per 12 mesi a cui si aggiunge la tredicesima mensilità e l’indennità di amministrazione pari a 677,38 euro al mese. Lo stipendio netto è di circa 1800/1900 euro al mese.